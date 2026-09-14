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    14 сентября 2026, 20:44 • Новости дня

    Германия решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

    Bild: ФРГ решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти германского региона Северный Рейн-Вестфалия решили создать специализированный центр для депортации нелегалов стоимостью 313 млн евро на территории бывшей британской военной базы, пишет Bild.

    Решение было принято после теракта в городе Золинген в августе 2024 года, когда в результате нападения исламиста погибли три человека, передает РИА «Новости». В ходе расследования выяснилось, что исполнитель преступления, гражданин Сирии, подлежал депортации из ФРГ, однако процедура сорвалась из-за халатности миграционных служб.

    «Строительство депортационного центра в земле Северный Рейн-Вестфалия обойдется примерно в 313 млн евро… Центр должен быть построен на части территории пустующего бывшего британского военного комплекса JHQ в Менхенгладбахе», – говорится в публикации Bild.

    Новый центр рассчитан на 140 мест. Его строительство потребует согласования с бундестагом, бундесратом и минфином ФРГ и может растянуться на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта в Золингене власти Германии решили ужесточить контроль над миграцией. Весной текущего года процесс массовой высылки сирийских беженцев сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

    В конце августа неофициальная делегация талибов прибыла в ФРГ для подготовки депортации афганских граждан.

    14 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии

    Партия Мерца потеряла почти 5% на выборах в Нижней Саксонии

    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На муниципальных выборах в Нижней Саксонии партия «Христианско-демократический союз» канцлера Фридриха Мерца значительно уступила позиции, тогда как оппозиция продемонстрировала уверенный рост.

    Партия канцлера Германии Фридриха Мерца «Христианско-демократический союз» потеряла 4,5 процентного пункта на муниципальных выборах в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Оппозиционная «Альтернатива для Германии» более чем в три раза улучшила свой результат, свидетельствуют предварительные данные.

    Голосование в окружные муниципальные органы управления Нижней Саксонии состоялось 13 сентября. Явка достигла 64,6%, что на 7,6 процентного пункта выше показателя предыдущих выборов 2021 года. По предварительным подсчетам, ХДС набрала 27,2% голосов, тогда как пятью годами ранее этот показатель составлял 31,7%.

    Социал-демократическая партия Германии заняла второе место с 24,6% голосов, потеряв 5,4 процентного пункта. «Альтернатива для Германии» получила поддержку 15,9% избирателей, прибавив 11,3 процентного пункта. Также укрепили позиции «Левые», набравшие 6% голосов. Уровень поддержки «Зеленых» незначительно снизился до 14,1%.

    Правящие на федеральном уровне ХДС и СДПГ потеряли в Нижней Саксонии почти 10 процентных пунктов поддержки. Оппозиционные партии, напротив, получили дополнительные 14,5 процентного пункта. Прошедшие выборы считаются генеральной репетицией перед голосованием в региональное законодательное собрание, которое пройдет в сентябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил политическим конкурентам применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    14 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты

    Минобороны Польши отдало приказ сбивать любые объекты в небе страны

    Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты
    @ TOMASZ WASZCZUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о распоряжении уничтожать любые цели при нарушении воздушных границ государства.

    Вооруженные силы страны обязаны ликвидировать любые неопознанные цели в небе, заявил Томчик, передает РИА «Новости». «Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – рассказал он журналистам.

    В начале сентября польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы ПВО.

    В прошлом году Минобороны Польши подготовило проект закона об уничтожении беспилотников над территориями соседних государств.

    В сентябре 2025 года Варшава обвинила Россию в акте агрессии из-за прилета дронов.

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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    14 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Польский военный самолет едва не сбил украинский истребитель МиГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир польского спецназа Роман Полько рассказал об опасном инциденте в воздухе, когда истребитель союзников по ошибке чуть не уничтожил украинский военный самолет МиГ.

    По словам Полько, во время одной из недавних воздушных операций польская авиация чуть не атаковала союзный борт, передает РИА «Новости». Варшава регулярно поднимает в небо истребители, объясняя это действиями России на Украине.

    В ходе одного из таких вылетов выяснилось полное отсутствие обмена информацией между сторонами. «В ходе этих операций по защите нашей территории наши самолеты едва не сбили украинский МиГ», – подчеркнул Полько.

    Бывший военный добавил, что Варшаве необходимо срочно улучшить связь с Киевом в боевых условиях. По его словам, требуется глубокая интеграция систем и заимствование технологий мониторинга у стран НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

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    14 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    Бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду

    Bild: Германия принудительно наберет военных для бригады в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны Германии начнет принудительный набор военных для укомплектования бригады бундесвера в Литве из-за острой нехватки добровольцев, пишет Bild.

    Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера из-за нехватки добровольцев, передает ТАСС.

    Кампания по обязательному набору до одной тысячи человек стартует в конце сентября.

    К концу 2027 года Берлин планирует разместить в Литве около 4,8 тыс. солдат и офицеров. В подразделении наблюдается дефицит IT-специалистов, логистов и поваров.

    Летом сообщалось, что бригаду удалось укомплектовать добровольцами лишь на 60%. В связи с этим министр обороны Борис Писториус допускал возможность принудительного набора военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой двух тысяч добровольцев для литовской бригады.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать это подразделение в обязательном порядке.

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    14 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Bild: Лишь четверть украинцев в Германии трудоустроилась

    Власти ФРГ: Занятость украинцев составила 27,1%, пособие получали 483 тысячи

    Tекст: Мария Иванова

    Коэффициент занятости украинских беженцев в Германии составил 27,1%, что заметно ниже показателей других стран Европы, а гражданское пособие получают 483 197 человек, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага Рене Шпрингера.

    Коэффициент занятости украинских беженцев в Германии составляет 27,1%, то есть работа есть лишь примерно у четверти прибывших в страну украинцев, пишет Bild со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Рене Шпрингера.

    По данным властей ФРГ, гражданское пособие получают 483 197 украинских беженцев. Для бессемейных – это 563 евро в месяц плюс расходы на аренду жилья и отопление, отмечает ТАСС.

    Только в 2024 году Германия потратила на украинских граждан около 6,3 млрд евро в качестве базового обеспечения.

    Шпрингер заявил изданию, что широко разрекламированная Берлином кампания по трудоустройству украинцев провалилась. Депутат потребовал прекратить выплачивать им гражданское пособие и заменить его социальной помощью в виде неденежных средств согласно закону о материальной помощи просителям убежища.

    Согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития, в Польше в 2024 году работали около 78% украинцев, в Литве – 72%, в Британии – 69%. В Дании, Нидерландах и Чехии работа была у более чем 60% украинских беженцев. Эксперты считают, что выплата гражданских пособий в ФРГ лишает украинцев стимула искать работу. Всего в Германии сейчас находятся около 1,35 млн украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским беженцам в Германии посоветовали быстрее найти работу.

    Ранее Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев. На этом фоне большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам.

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    14 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    В Польше задержали словацкого киллера за попытку заказного убийства на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польской Ченстохове задержали 56-летнего гражданина Словакии, разыскиваемого Интерполом за совершение заказного покушения на убийство на территории Украины.

    Польские правоохранители арестовали в Ченстохове киллера из Словакии, разыскиваемого по линии Интерпола за покушение на убийство, передает РИА «Новости». «Сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с сотрудниками полицейского участка III Ченстоховы задержали на территории Ченстоховы 56-летнего гражданина Словакии, который разыскивался Интерполом», – говорится в сообщении полиции Силезского воеводства.

    По данным следствия, наемник должен был ликвидировать человека на Украине. Преступник успел произвести несколько выстрелов, однако жертва выжила. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Два года назад, в 2024 году, его задерживали в Катовице за участие в банде фальшивомонетчиков и мошенничество.

    В настоящее время польские власти рассматривают вопрос об экстрадиции задержанного на Украину, инициатору международного розыска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании планировавшего убийство гражданина Украины россиянина.

    На следующий день варшавские полицейские арестовали подозреваемого в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner мужчину.

    Ранее польские правоохранительные органы задержали собиравшего информацию для организации покушения на Владимира Зеленского местного жителя.

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    14 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил заказ на снаряды на 100 млн евро

    Rheinmetall получил международный контракт на 155-мм снаряды на 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупный международный заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стоимостью не менее 100 млн евро.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от международного клиента на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм, передает ТАСС.

    Стоимость контракта оценивается не менее чем в 100 млн евро. Производство снарядов уже началось, а полностью выполнить заказ планируется в 2027 году. Речь идет о «пятизначном числе» боеприпасов.

    Концерн также работает над расширением производственных мощностей, чтобы покрыть растущий спрос на снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией Германии и поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий оборонный концерн запланировал двукратное увеличение производства оружейного пороха из-за дефицита.

    Летом предприятие приступило к отгрузке боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

    В прошлом году руководство компании анонсировало ежегодные поставки на Украину до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

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    14 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Финский военкор назвал забор на российской границе памятником русофобии

    Хейсканен: Финский забор на границе с Россией стал памятником русофобии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Построенный властями Финляндии заградительный барьер на границе с Россией войдет в историю как памятник русофобии, заявил финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

    Хейсканен назвал построенный на границе с Россией 200-километровый забор глупой идеей и памятником русофобии, передает РИА «Новости». «Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдет в историю как памятник русофобии. Это очень глупая и дорогая идея, когда деньги нужны на поддержание экономики и населения Финляндии», – заявил он.

    По мнению военкора, финские власти полностью переняли антироссийский сценарий. Он отметил, что Хельсинки выгодно создавать из России образ врага и разжигать русофобские настроения совместно с украинскими радикалами для получения средств Евросоюза на латание дыр в экономике.

    Напомним, власти Финляндии завершили возведение двухсоткилометрового забора на границе с Россией.

    Журналист Кости Хейсканен ранее потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса.

    Посольство России в Хельсинки усомнилось в истинном назначении данного заграждения.

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