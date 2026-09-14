Германия решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

Bild: ФРГ решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

Tекст: Денис Тельманов

Решение было принято после теракта в городе Золинген в августе 2024 года, когда в результате нападения исламиста погибли три человека, передает РИА «Новости». В ходе расследования выяснилось, что исполнитель преступления, гражданин Сирии, подлежал депортации из ФРГ, однако процедура сорвалась из-за халатности миграционных служб.

«Строительство депортационного центра в земле Северный Рейн-Вестфалия обойдется примерно в 313 млн евро… Центр должен быть построен на части территории пустующего бывшего британского военного комплекса JHQ в Менхенгладбахе», – говорится в публикации Bild.

Новый центр рассчитан на 140 мест. Его строительство потребует согласования с бундестагом, бундесратом и минфином ФРГ и может растянуться на полгода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта в Золингене власти Германии решили ужесточить контроль над миграцией. Весной текущего года процесс массовой высылки сирийских беженцев сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

В конце августа неофициальная делегация талибов прибыла в ФРГ для подготовки депортации афганских граждан.