Tекст: Денис Тельманов

Подарок планируется вручить в рамках международного культурного проекта «Танцевальная увертюра мира», передает РИА «Новости». «Молодые специалисты, прошедшие стажировку в Костроме, смогут преподавать русский народный танец у себя на родине», – заявила Захарова.

Вице-президент балета «Кострома» Мария Вешкина подтвердила эту информацию. По ее словам, участникам проекта передадут авторские права и необходимые разрешения на музыку и хореографию. Это позволит им самостоятельно преподавать танец в своих странах и продвигать российскую культуру.

Международный проект «Танцевальная увертюра мира» реализуется при поддержке МИД России и Президентского фонда культурных инициатив. Инициатива направлена на развитие культурного диалога и знакомство с национальными традициями государств БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о всемирном ренессансе интереса к отечественной культуре.

Ранее лидеры стран АСЕАН увидели легендарный русский народный танец «Березка» на торжественном приеме в Казани.

При этом организация БРИКС привлекает государства Глобального Юга открытым диалогом суверенных держав.