ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования

Tекст: Денис Тельманов

Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.

Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.

В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.

Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.

Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.