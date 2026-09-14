Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.