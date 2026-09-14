Польша решила ужесточить использование воздушного пространства на востоке

Tекст: Валерия Городецкая

Вооруженные силы республики готовятся существенно сократить доступную для полетов зону вблизи восточных границ, рассказал Новак, передает РИА «Новости». Сейчас там действует временный режим ограничения движения от земли до высоты трех километров. Эти меры пока не затрагивают транзитные высотные пассажирские рейсы.

Власти рассматривают возможность введения дополнительных запретов. «Это не последнее ограничение в воздушном пространстве. Идет работа... чтобы исключить из использования большую часть воздушного пространства. Эти меры будут более жесткими», – подчеркнул Новак.

Генерал признал вероятное недовольство представителей гражданской авиации подобными шагами. По его словам, военным приходится делать сложный выбор между развлекательными или коммерческими рейсами и безопасностью тысяч жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Напомним, польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы систем противовоздушной обороны.

Ранее начальник оперативного командования вооруженных сил республики Мачей Клиш опроверг информацию о предоставлении неба для действий против России.

В прошлом году Польское агентство воздушного транспорта ввело полный запрет на полеты гражданских беспилотников вдоль границы с Белоруссией и Украиной.