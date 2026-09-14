В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Все участники аварии осмотрены специалистами, и госпитализация никому не потребовалась, передает РИА «Новости». «Четверо детей осмотрены врачами Детской республиканской больницы, у них ссадины и ушибы, госпитализация им не потребовалась. Они отправлены на амбулаторное лечение», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Взрослые пациенты также получили консультации врачей Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Их состояние оценивается как удовлетворительное, стационарное лечение не понадобилось.
Напомним, днем 14 сентября грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Пряжинском районе Карелии.
В октябре прошлого года после столкновения микроавтобуса и грузовика в Питкярантском районе медики госпитализировали восемь человек.
В январе 2025 года следователи возбудили уголовное дело из-за ДТП с туристическим автобусом в республике.