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    14 сентября 2026, 19:16 • Новости дня

    Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты

    Минобороны Польши отдало приказ сбивать любые объекты в небе страны

    Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты
    @ TOMASZ WASZCZUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о распоряжении уничтожать любые цели при нарушении воздушных границ государства.

    Вооруженные силы страны обязаны ликвидировать любые неопознанные цели в небе, заявил Томчик, передает РИА «Новости». «Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – рассказал он журналистам.

    В начале сентября польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы ПВО.

    В прошлом году Минобороны Польши подготовило проект закона об уничтожении беспилотников над территориями соседних государств.

    В сентябре 2025 года Варшава обвинила Россию в акте агрессии из-за прилета дронов.

    13 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

    WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    @ Kyle Duggan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.

    После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.

    В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.

    Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    13 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Дмитриев указал на последствия глобализма и экономической иррациональности ЕС

    Дмитриев указал на последствия экономической иррациональности ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость газа в Европе, рост которой может продолжиться, стала итогом экономической иррациональности ЕС и глобалистской идеологии, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – написал он в соцсети Х, добавив смайл с указывающим вниз пальцем.

    Палец указывает на прикрепленное к посту видео с президентом России Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов.

    «Сколько раз мы говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли газ в Европу по 150 долларов, ну по 180 долларов за 1 тыс. кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что это значит? Наши цены были привязаны к нефти и нефтепродуктам, которые образуются рыночным путем. Нет, цены должны формироваться на бирже. А мы им говорили, у нас не рыночный товар, не классический рыночный товар, ничего не получится. Только цены вырастут. Ну и вот, пожалуйста, 1 тыс. долларов или евро. А будет, может быть, еще выше», – рассказывает российский президент.

    Он пояснил, что биржевые цены формируют не производственники, а биржевики, которые не думают о техническом состоянии хранилищ в странах, о физических объемах, они думают о выгоде и прибыли сегодня.

    Они думают, как бы поднять цену на газ, который вчера закупался дешевле, а это приведет к тому, что газ будет стоить не только 1 тыс. долларов, но и 1,5 тыс. долларов, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года. Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму. Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы.

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    12 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Драма «Женщина неизвестна» победила на Венецианском кинофестивале

    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская драма «Женщина неизвестна» режиссера Май эль-Туки завоевала главную награду завершившегося Венецианского кинофестиваля, а лучшим режиссером стал иноагент Илья Хржановский.

    Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».

    Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.

    Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.

    Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».

    Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.

    Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Джим Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Годом ранее высшую награду киносмотра получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».

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    14 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Польский военный самолет едва не сбил украинский истребитель МиГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир польского спецназа Роман Полько рассказал об опасном инциденте в воздухе, когда истребитель союзников по ошибке чуть не уничтожил украинский военный самолет МиГ.

    По словам Полько, во время одной из недавних воздушных операций польская авиация чуть не атаковала союзный борт, передает РИА «Новости». Варшава регулярно поднимает в небо истребители, объясняя это действиями России на Украине.

    В ходе одного из таких вылетов выяснилось полное отсутствие обмена информацией между сторонами. «В ходе этих операций по защите нашей территории наши самолеты едва не сбили украинский МиГ», – подчеркнул Полько.

    Бывший военный добавил, что Варшаве необходимо срочно улучшить связь с Киевом в боевых условиях. По его словам, требуется глубокая интеграция систем и заимствование технологий мониторинга у стран НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

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    14 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    В Польше задержали словацкого киллера за попытку заказного убийства на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польской Ченстохове задержали 56-летнего гражданина Словакии, разыскиваемого Интерполом за совершение заказного покушения на убийство на территории Украины.

    Польские правоохранители арестовали в Ченстохове киллера из Словакии, разыскиваемого по линии Интерпола за покушение на убийство, передает РИА «Новости». «Сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с сотрудниками полицейского участка III Ченстоховы задержали на территории Ченстоховы 56-летнего гражданина Словакии, который разыскивался Интерполом», – говорится в сообщении полиции Силезского воеводства.

    По данным следствия, наемник должен был ликвидировать человека на Украине. Преступник успел произвести несколько выстрелов, однако жертва выжила. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Два года назад, в 2024 году, его задерживали в Катовице за участие в банде фальшивомонетчиков и мошенничество.

    В настоящее время польские власти рассматривают вопрос об экстрадиции задержанного на Украину, инициатору международного розыска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании планировавшего убийство гражданина Украины россиянина.

    На следующий день варшавские полицейские арестовали подозреваемого в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner мужчину.

    Ранее польские правоохранительные органы задержали собиравшего информацию для организации покушения на Владимира Зеленского местного жителя.

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    14 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Финский военкор назвал забор на российской границе памятником русофобии

    Хейсканен: Финский забор на границе с Россией стал памятником русофобии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Построенный властями Финляндии заградительный барьер на границе с Россией войдет в историю как памятник русофобии, заявил финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

    Хейсканен назвал построенный на границе с Россией 200-километровый забор глупой идеей и памятником русофобии, передает РИА «Новости». «Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдет в историю как памятник русофобии. Это очень глупая и дорогая идея, когда деньги нужны на поддержание экономики и населения Финляндии», – заявил он.

    По мнению военкора, финские власти полностью переняли антироссийский сценарий. Он отметил, что Хельсинки выгодно создавать из России образ врага и разжигать русофобские настроения совместно с украинскими радикалами для получения средств Евросоюза на латание дыр в экономике.

    Напомним, власти Финляндии завершили возведение двухсоткилометрового забора на границе с Россией.

    Журналист Кости Хейсканен ранее потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса.

    Посольство России в Хельсинки усомнилось в истинном назначении данного заграждения.

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