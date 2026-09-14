Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу

Как сообщает Al Hadath, инициатива направлена на урегулирование текущей ситуации в зоне Персидского залива, передает ТАСС. «Ирак готов провести (в Багдаде) прямые переговоры между сторонами конфликта в регионе», – подчеркнул Али аз-Зейди.
Он добавил, что правительство приветствует любые серьезные дипломатические усилия, способствующие снижению напряженности.
Политик подтвердил твердую позицию властей. По его словам, руководство страны не допустит превращения Ирака в арену для противоборства региональных и международных сил, а также исключает использование своей территории как плацдарма для угроз соседним государствам.
Летом Багдад предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном.
Иракский посол в России выразил готовность предоставить площадку для диалога двух стран.
Накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара беспилотников по саудовскому нефтепроводу.