В России зафиксировали минимальное с 1996 года потребление алкоголя

С начала года жители страны стали пить на 0,54 литра в год меньше, передает РИА «Новости». В Москве среднее потребление составило 4,45 литра, в Санкт-Петербурге – 5,94 литра. В Новосибирской области – 7,75 литра на человека, в Татарстане – 9,81 литра, а в Свердловской области – 9,85 литра.

Сопоставимый уровень в последний раз фиксировался в 1996 году, когда показатель составлял 7,5 литра на человека. При этом находящиеся в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной статистической базе, учитывавшей только официальные продажи спиртного. Согласно научным исследованиям, в 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор, доля которого в отдельные годы составляла около двух третей продаж.

Тенденцию к сокращению употребления спиртного ранее отметил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. «За последние пять-шесть лет это порядка 15% снижения потребления алкоголя», – сказал он. При этом замглавы Минздрава отметил, что проблема употребления алкоголя по-прежнему остается острой как в России, так и во всем мире.

Вклад в работу по снижению потребления алкоголя вносит и владыка Тихон, активно работающий в этом направлении, сообщает Федерал Пресс. Он участвовал в создании общероссийского проекта «Общее дело», который выпускает профилактические и документальные фильмы о вреде алкоголя и курения и пропагандирует здоровый образ жизни, в первую очередь среди молодежи.

