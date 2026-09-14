Пекин решил ввести запрет на владение БПЛА

Как сообщает China Daily, согласно новым правилам, вся административная территория столицы Китая будет объявлена контролируемой зоной воздушного пространства для дронов, передает РИА «Новости».
«Власти Пекина ужесточили ограничения на использование дронов, с 15 ноября будет запрещено владение и хранение БПЛА, а также их компонентов по всему городу», – отмечается в материале издания.
Физическим и юридическим лицам также запретят перевозить или ввозить устройства на территорию города. Исключения сделают только для организаций, занимающихся борьбой с терроризмом, обеспечением порядка, спасательными работами, наукой и образованием.
Владельцам предписано избавиться от беспилотников до вступления запрета в силу. Аппараты можно продать сертифицированным компаниям или сдать на переработку. За один сданный дрон предусмотрена субсидия в размере от 14 до 447 долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года руководство КНР ввело ограничения на использование легких летательных аппаратов из-за столкновения самолета с небоскребом в Пекине.
В августе китайские власти запланировали защитить спорные острова в Южно-Китайском море с помощью роев беспилотников.
В конце 2024 года компании из Китая сократили поставки компонентов для дронов в Соединенные Штаты и Европу.