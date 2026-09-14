Посол Бразилии назвал условие запуска прямых рейсов с Россией

Посол Сантос: Россия и Бразилия готовы содействовать организации прямых рейсов

Tекст: Валерия Городецкая

Москва и Бразилиа демонстрируют позитивный настрой в вопросе создания удобного маршрута для пассажиров, отметил дипломат, передает ТАСС. Власти обеих стран обсуждают перспективы сотрудничества и готовы оказать необходимую поддержку, добавил он.

«В том, что касается понимания необходимости таких рейсов и готовности содействовать их организации, со стороны обоих правительств такой положительный настрой имеется», – сказал посол.

По словам главы диппредставительства, для реализации проекта не хватает лишь частной авиакомпании. Коммерческий партнер должен взять на себя решение технических и организационных вопросов запуска полетов.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал об обсуждении возобновления прямого авиасообщения с Бразилией.

Посол южноамериканской республики Сержио Родригес дос Сантос назвал свою страну потенциальным транспортным хабом для российских туристов.

Ранее Минтранс России анонсировал переговоры по открытию пассажирских рейсов в это государство.