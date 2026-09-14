Новак поручил усилить контроль за мелкооптовыми ценами на топливо

Tекст: Елизавета Шишкова

Соответствующее распоряжение поступило по итогам специального совещания, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник и было посвящено текущей ситуации на отечественном энергетическом рынке.

«Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива… Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка», – отмечается в официальном заявлении кабинета министров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

В начале сентября политик анонсировал балансировку спроса и предложения на внутреннем рынке за счет дополнительных поставок импортного бензина.

Месяцем ранее правительство распорядилось гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям.