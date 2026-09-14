Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН из Уганды

МИД: Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Отунну

Tекст: Валерия Городецкая

Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с претендентом на высший пост в Секретариате Всемирной организации, сообщается на сайте МИД России. В ходе беседы угандийский политик представил свою предвыборную программу.

«Министр информировал О. Отунну о требованиях, предъявляемых российской стороной к претендентам на высший пост в Секретариате Всемирной организации», – указано в официальном сообщении российского дипломатического ведомства.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в решении мировых проблем.

В августе Олара Отунну получил пять голосов поддержки во втором предварительном голосовании Совета Безопасности ООН.

Месяцем ранее глава российского дипломатического ведомства провел аналогичные переговоры с сенегальским претендентом Маки Салом.

Весной Министерство иностранных дел России сформулировало критерии отбора кандидатов на этот высокий пост.