Морспасслужба увеличила исковые требования по крушению танкеров на Кубани

Морспасслужба потребовала 1,2 млрд рублей за крушение танкеров на Кубани

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель истца уточнил требования к собственникам судов, передает РИА «Новости». Изначально расчет охватывал период с 25 декабря 2024 года до конца апреля 2025 года, и сумма составляла 485 млн рублей. Новый расчет продлен до 31 декабря 2025 года.

«Суд удовлетворяет ходатайство», – заявил судья. Следующее предварительное заседание назначено на 28 октября.

Иск о взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов подан к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Ранее суд частично удовлетворил его на 404,3 млн рублей, но решение было обжаловано. В марте дело направили на новое рассмотрение.

Танкеры потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению более трех тысяч километров береговой линии Краснодарского края.

В феврале власти Краснодарского края подали иск к владельцам судов на 34,3 млрд рублей.

В августе прошлого года арбитражный суд взыскал с собственников танкера «Волгонефть-212» почти 50 млрд рублей за ущерб водному объекту.

К разбирательству по иску Морспасслужбы судья привлек Генеральную прокуратуру России.