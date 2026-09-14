В столкновении авторефрижератора и автобуса в Карелии пострадали семь человек

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла днем 14 сентября на 353-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщает Госавтоинспекция Карелии в соцсети «ВКонтакте». В зоне проведения дорожных работ грузовик-рефрижератор врезался в микроавтобус, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

«В результате происшествия пострадали семь человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, среди них четверо детей», – заявили в ведомстве.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники дорожной полиции. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины столкновения транспортных средств.

На днях в Архангельской области микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем.

В мае на Ставрополье грузовик врезался в стоящие у светофора машины.

В прошлом году в Карелии после аварии с участием микроавтобуса и грузовика врачи госпитализировали восемь человек.