Хакерские группы «Киберпартизаны BY» и Silent Crow признаны террористами

Tекст: Денис Тельманов

Ведомство внесло хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow в список террористов и экстремистов, передает РИА «Новости». Эти организации известны своими атаками на информационные ресурсы России и Белоруссии.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: объединение – хакерская группировка «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны)… объединение – хакерская группировка Silent Crow (Молчаливый ворон)», – сообщило ведомство.

Теперь деятельность этих групп на территории страны запрещена, а их активы подлежат блокировке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Минюст России внес эти хакерские объединения в список экстремистских организаций.

В июле текущего года Верховный суд запретил деятельность данных группировок на российской территории.

В прошлом году злоумышленники атаковали ИТ-инфраструктуру авиакомпании «Аэрофлот».