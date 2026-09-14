ВВС США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

Министр ВВС Менк: США обладают орбитальным оружием для контроля космоса

Tекст: Елизавета Шишкова

Американские военные располагают специальными средствами для доминирования в околоземном пространстве, сказал Менк, передает ТАСС. Соответствующее заявление министра прозвучало на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников», – подчеркнул Менк.

При этом раскрывать технические подробности и характеристики используемых систем чиновник не стал. На просьбу модератора мероприятия рассказать о космическом оружии подробнее министр ответил отказом.

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