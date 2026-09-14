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    14 сентября 2026, 17:30 • Новости дня

    Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии

    Минобороны КНР: Учения Японии, США и Австралии повышают риск конфронтации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

    Военные учения Японии, США и Австралии повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в МИД КНР, передает РИА «Новости». Совместные маневры Orient Shield проходят с 8 по 24 сентября, в том числе на японском острове Хоккайдо.

    «Учения, выдаваемые за «щит», на самом деле направлены на продвижение передового развертывания стратегического наступательного вооружения, они наносят ущерб интересам безопасности других стран, повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в регионе, а также серьезно угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Цзян Бинь.

    Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобных действий. По его словам, любые шаги, поощряющие военные амбиции Токио, лишь затянут регион в опасный водоворот.

    Цзян Бинь также отметил, что в последние годы Япония неоднократно нарушала свою пацифистскую конституцию. Страна активно разрабатывает дальнобойное наступательное оружие и ускоряет ремилитаризацию, потакая внешним силам и втягиваясь в блоковую конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали размещение ракетной системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил Токио в провоцировании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее китайское внешнеполитическое ведомство предостерегло японские власти от ухода в сторону милитаризации.

    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    14 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    WSJ: Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    WSJ: Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская оборонная промышленность обогнала западных конкурентов в создании современных и недорогих вооружений, таких как крылатые ракеты «Бандероль» и беспилотники «Герань», пишут американские СМИ.

    Россия опережает западные страны в производстве современных и бюджетных видов вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Москва обладает новым поколением инновационных боевых систем. В частности, речь идет о малогабаритных крылатых ракетах «Бандероль» и беспилотниках «Герань».

    Эти вооружения оснащены передовой электроникой, которая позволяет точно поражать цели и избегать перехвата. По мнению аналитиков, выпуск новых и относительно недорогих систем свидетельствует о высокой способности Вооруженных сил России к адаптации и внедрению инноваций.

    «Таким образом, Москва опередила своих противников», – отмечается в публикации.

    В то же время Украина сталкивается с нехваткой производственных ресурсов для долгосрочного планирования. США и их союзники по НАТО испытывают трудности с наращиванием выпуска жизненно важных видов оружия, включая перехватчики для комплексов Patriot.

    Западные страны также не могут ускорить перевод инновационных разработок в серийное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала малогабаритную крылатую ракету «Бандероль» на выставке в Египте.

    Эксперт Андрей Клинцевич отметил высокую степень адаптации российских войск к условиям современной войны.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов в прошлом году заявлял о рекордных масштабах выпуска вооружений в стране.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

    Tекст: Мария Иванова

    На международной оборонной выставке в Претории впервые представят новейшие российские укороченные автоматы и проверенные в спецоперации барражирующие боеприпасы.

    Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

    Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

    Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

    Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

    В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

    Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

    Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    14 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    В Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Лондона появится крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие, которое займется производством компонентов для военной техники, его запустит британский стартап Isembard.

    Компания возвела на месте бывшего автопарка четырехэтажное здание общей площадью 160 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В новом комплексе разместятся не только производственные мощности, но и штаб-квартира организации.

    Предприятие займется выпуском комплектующих для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Генеральный директор компании Александр Фицджеральд отметил, что среди главных заказчиков числятся американская Anduril, британская Babcock International и правительство Соединенного Королевства.

    Компания намерена активно развивать производственную сеть. В настоящее время по франшизе функционируют около 15 заводов Isembard в Британии, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость стартапа примерно в 500 млн долларов.

    Прежний британский премьер-министр Кир Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета страны.

    Правительство Британии решило направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных БПЛА.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    14 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Захарова разоблачила двойные стандарты США на примере Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о сохранении присутствия Японии в российских нефтегазовых проектах ради своей энергобезопасности при активном союзничестве с США.

    «Япония сохраняет свое присутствие в нефтегазовых проектах на территории нашей страны и при этом является союзником, одним из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки», – заявила Захарова ТАСС.

    В связи с этим дипломат задалась вопросом, каковы причины постоянного давления США на Китай и Индию из-за их связей с Москвой, тогда как Японии Вашингтон позволяет развивать энергетическое взаимодействие с российской стороной.

    «Ну вот, собственно говоря, я думаю, что все должны сделать соответствующие выводы, что и будет сделано, уверена», – резюмировала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Японская Eneos закупила партию российской нефти.
    Южная Корея, США и Япония начали в сентябре морские учения Freedom Edge. Bloomberg отметило, что США сближают Индию и Китай торговой войной.


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    14 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ не оставляют попыток прорвать котел в Харьковской области

    ВСУ продолжили попытки прорвать котел в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям, расширяя зону безопасности и отодвигая противника, который даже в котле не оставляет попыток вырваться из окружения.

    «Северяне» продолжают расширять зону контроля в районе окружения войск ВСУ на северо-востоке Харьковской области. «Противник доукомплектовывает штурмовые группы за пределами «котла» и не оставляет попыток прорыва», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении артиллерия активно работала по позициям ВСУ в районах Шопино и Высокой Яруги. На Волчанском направлении идут интенсивные стрелковые бои в районах Шевченково и Новоалександровки.

    На Великобурлукском направлении после освобождения Чернякова штурмовые группы «северян» продолжили расширять зону контроля.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы продвинулись в районе Уланово, а в Краснопольском районе – на 300 м в лесопосадках. В Сумском районе бойцы ведут стрелковые бои в районе Кияницы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили элитные заградотряды в Харьковскую область. Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом.

    Интенсивность боевых действий в Харьковской области выросла после того, как группировка «Север» приступила к ликвидации остатков сил ВСУ на северо-востоке региона.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    14 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании зенитных роботов для борьбы с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов, способных уничтожать любые беспилотники.

    Новые российские зенитные комплексы ТКБ-1167 и «Цитадель» закрывают ниши, для которых ранее не существовало средств ПВО, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    «Комплексы очень востребованы. У этой техники – своя ниша, которую не закрывают, например, системы РЭБ. ТКБ-1167 и «Цитадель» – это не просто зенитки. Фактически это два зенитных артиллерийских робота, которые автоматизированы на всех этапах – от обнаружения цели до ее поражения», – приводит его слова РИА «Новости».

    Комплексы оснащены радиолокационными станциями и тепловизорами, что позволяет им обнаруживать дроны любых размеров круглосуточно. Техника успешно прошла апробацию в реальном бою. ТКБ-1167 вооружен четырьмя пулеметами для плотного огня по БПЛА, а «Цитадель» использует снаряды с программируемым подрывом, создающие шрапнельное облако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала мировую премьеру зенитных комплексов ТКБ-1167 и ЗАК-30 в Египте.

    Российские специалисты создали систему «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали этот пушечный комплекс против украинских дронов в зоне проведения спецоперации.

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    14 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Япония решила создать центр производства морских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны Японии намерено создать крупный центр производства и базирования морских беспилотников в порту Курэ, использовав бывшую промзону металлургической корпорации.

    Японское военное ведомство планирует разместить крупный центр по производству и базированию надводных и подводных беспилотных аппаратов в порту Курэ префектуры Хиросима, передает ТАСС.

    Для реализации проекта задействуют промышленную зону, ранее принадлежавшую металлургической корпорации Nippon Steel.

    На территории нового объекта предполагается разместить армейские подразделения. Договор о передаче участка уже заключен, а с 1 сентября военное ведомство приступило к переговорам с частными компаниями, заинтересованными в выпуске морских дронов.

    Практические работы по созданию центра стартуют в 2028 финансовом году, который завершается 31 марта 2029 года. Военное ведомство рассчитывает с 2027 финансового года начать разработку морских аппаратов, включая подводные модели для поиска вражеских субмарин и нанесения ракетных ударов.

    До этого японское военное ведомство запланировало создание недорогих ударных беспилотников дальнего действия.

    Компании Kawasaki и Airbus решили вместе разработать крупногабаритный разведывательный беспилотник с передовыми радарами для поиска подводных лодок.

    Корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились о совместном производстве военных дронов с искусственным интеллектом.

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    14 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Силы ОДКБ начали масштабные учения в горах Казахстана

    Совместные учения ОДКБ начались на полигоне Коктал в Казахстане

    Tекст: Мария Иванова

    Воинские контингенты четырех стран приступили к отработке уничтожения незаконных вооруженных формирований на казахстанском полигоне Коктал в рамках маневров «Рубеж-2026».

    Масштабные маневры с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона продлятся до 18 сентября, передает РИА «Новости».

    «В Республике Казахстан на территории учебного полигона «Коктал» началась активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2026», – заявили в пресс-центре.

    Военнослужащие отрабатывают ведение боевых действий против незаконных вооруженных формирований. Особое внимание командиры уделяют выполнению задач в условиях сложной горно-пустынной местности. Замысел маневров тесно связан со стратегическими командно-штабными тренировками вооруженных сил Казахстана.

    Заместитель генерального секретаря организации Мирлан Тургунбеков отметил, что тренировки проходят на фоне обострения кризиса международных отношений. Он подчеркнул сохранение конфликтного потенциала в регионе.

    В маневрах участвуют военные из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основу российского контингента составляют бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Всего задействовано около 1500 человек, более 300 единиц техники и 115 беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России весной анонсировало проведение учений ОДКБ на территории Казахстана.

    Летом участники заседания Совета министров обороны стран объединения определили порядок совместных действий для поддержания региональной стабильности.

    В августе казахстанское военное ведомство начало масштабную переброску войск к полигонам для маневров «Решительный отпор».

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    14 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил заказ на снаряды на 100 млн евро

    Rheinmetall получил международный контракт на 155-мм снаряды на 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупный международный заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стоимостью не менее 100 млн евро.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от международного клиента на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм, передает ТАСС.

    Стоимость контракта оценивается не менее чем в 100 млн евро. Производство снарядов уже началось, а полностью выполнить заказ планируется в 2027 году. Речь идет о «пятизначном числе» боеприпасов.

    Концерн также работает над расширением производственных мощностей, чтобы покрыть растущий спрос на снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией Германии и поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий оборонный концерн запланировал двукратное увеличение производства оружейного пороха из-за дефицита.

    Летом предприятие приступило к отгрузке боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

    В прошлом году руководство компании анонсировало ежегодные поставки на Украину до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

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    14 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Тайвань провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian

    Первые американские беспилотники MQ-9B SkyGuardian прошли испытания на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайвань успешно провел летные испытания первых двух американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian на авиабазе в восточной части острова.

    Тайвань провел летные испытания первых двух беспилотников MQ-9B SkyGuardian, закупленных у Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

    Тестирование американских летательных аппаратов состоялось на авиабазе в восточной части острова.

    Испытания прошли после завершения сборки дронов, доставленных на остров ранее в этом году. В марте власти Тайбэя сообщали о планах получить два MQ-9B SkyGuardian в 2026 году и еще два – в 2027 году.

    Управление по сотрудничеству в области безопасности США ранее отмечало, что аппараты предоставят Тайваню «возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, обнаружения целей». Дроны также помогут в борьбе с наземными, морскими целями и подводными лодками.

    Продажа беспилотников была одобрена США в ноябре 2020 года. Сделка на сумму 467 млн долларов включает также две наземные станции управления, запчасти и оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава минобороны Тайваня подтвердил проведение тайных совместных учений с США.

    В мае президент США подвесил вопрос продажи оружия Тайбэю по итогам визита в Китай.

    В конце 2025 года Вашингтон одобрил поставку острову вооружений на 11,1 млрд долларов.

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    14 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения трех государств перешли к новому этапу взаимодействия для обеспечения безопасности совместных рубежей после завершения масштабных учений.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии запустили процесс тесного взаимодействия по защите общих рубежей, передает ТАСС.

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь прокомментировал недавние маневры «Пограничное сотрудничество – 2026». «Это уже вторые совместные учения, организованные пограничными подразделениями Китая, России и Монголии», – заявил он.

    По словам Цзян Биня, трехстороннее сотрудничество перешло от поиска путей взаимодействия к глубокой интеграции. Представитель ведомства уточнил, что такое партнерство позволяет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать стабильность в приграничных районах. Кроме того, оно способствует расширению традиционной дружбы между государствами.

    Мероприятия состоялись в начале сентября в районе китайского города Маньчжурия. Военнослужащие отработали пресечение разведывательно-диверсионной деятельности, а также поиск и задержание нарушителей. В ходе маневров активно применялись беспилотники, интеллектуальные технологии и современные средства пограничного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны КНР анонсировало совместные маневры пограничных войск трех стран в начале сентября.

    Годом ранее вооруженные силы этих государств провели первые подобные учения по охране общих рубежей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять трехстороннее сотрудничество на фоне сложной международной обстановки.

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