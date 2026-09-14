ЦБ запланировал повысить лимит переводов между юридическими лицами через СБП

ЦБ запланировал повысить лимит B2B-переводов через СБП до одного млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Банк России намерен повысить лимит для переводов между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей, передает РИА «Новости». В настоящее время максимальный размер такой операции составляет 1 млн рублей.

«Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП (текущий – один млн рублей)», – отмечается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Точная сумма нового ограничения в документе не раскрывается.

В мае Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через СБП до 30 млн рублей.

В августе регулятор разрешил гражданам пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью этой системы.

С сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации о транзакциях пользователей.