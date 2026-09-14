Россия запретила ввоз семян из Мексики, Чехии и Молдавии

Tекст: Елизавета Шишкова

Ограничительные меры связаны с окончанием периода компетентности центров по испытанию сельскохозяйственных растений, передает «Интерфакс». Срок действия разрешений для мексиканской организации завершился 7 сентября 2026 года, для молдавской – 14 сентября, а чешской – истекает 15 сентября.

Указанные исследовательские центры были единственными в своих государствах, чьи полномочия ранее подтверждались по итогам проверок в 2023 году. «По истечении трех лет со дня проведения последнего аудита иностранные лаборатории подлежат повторному аудиту, который до настоящего времени не проведен в связи с отсутствием заявок от них», – подчеркнули в ведомстве.

До проведения новых проверок импорт посадочного материала по бумагам этих учреждений полностью исключен. Соответствующие уведомления уже направлены государственным органам трех государств. При этом поставки все еще возможны при наличии сертификатов от проверенных лабораторий других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Россельхознадзор призвал Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника из-за незаконного ввоза семян.

Месяцем ранее российское ведомство запретило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.

В конце 2024 года Россия ввела ограничения на импорт семенного материала из Чили, Турции, Венгрии и Франции.