  • Новость часаЛихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
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    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии
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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня

    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    13 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.

    Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, возбужденному первой леди Франции Брижит Макрон, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    «Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – рассказал юрист.

    Разбирательство началось после того, как в декабре 2021 года Рей выпустила ролик на YouTube. В нем журналистка утверждала, что супруга президента, которая старше мужа на 24 года, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

    В сентябре 2024 года суд оштрафовал Рей и владелицу канала Амандин Руа на 13,5 тыс. евро. Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция оправдала журналистку, решив, что ее высказывания не являются клеветой.

    Представители супруги главы государства намерены обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал двух женщин за распространение слухов о трансгендерности супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Летом того же года апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении журналистки.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Участники фестиваля молодежи рассказали о привлекательности образования России

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

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    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    14 сентября 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами

    Политолог Корнилов: Кельтские регионы угрожают развалом Британии

    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нарастающие центробежные тенденции связаны с некомпетентностью руководства Британии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Впрочем, по его мнению, принятие лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии декларации о референдуме о независимости не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита, поскольку в некоторых из этих регионов еще не сложились условия.

    «Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Кроме того, по его словам, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

    Параллельно продолжают обостряться отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными, продолжил собеседник. Он считает, что одной из главных причин кризиса является абсолютная некомпетентность руководства Британии, системных политических партий: консерваторов и лейбористов.

    «Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, на повестке которой вопросы экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

    «Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

    Что интересно, импульс этим настроениям во многом придал сам Бернем, подчеркнул политолог. Он упомянул слова главы правительства, что каждый регион королевства должен сам определять свою судьбу и будущее и получать больше самостоятельности. Речь шла в первую очередь об Англии. Однако лидеры кельтских регионов Британии незамедлительно воспользовались выгодной для них риторикой.

    Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

    «В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

    На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

    «Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

    Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного Королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – заключил аналитик.

    В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены встретиться в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Они собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

    Как напоминает издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за отделение от Британии. Более того, недавно занявший пост премьер-министра страны Энди Бернем в предвыборных обещаниях выступал за децентрализацию власти, передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

    Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни назвал существующий статус-кво «неустойчивым», призвав британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркнул, что Энди Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

    В свою очередь первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркнул, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – заявил Йорверт.

    Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встречавшийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

    По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии более века назад не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. Напомним, Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепляет положение, согласно которому объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона.

    По информации The Telegraph, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области. Помимо права на самоопределение, речь пойдет о вопросах экономики, энергетики, отношениях с Европой и международным сообществом. В экономической части соглашения лидеры стран – членов Соединенного Королевства выразят мнение, что экономическая модель Британии не работает в интересах жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

    На фоне сообщений о намерениях лидеров кельтских регионов спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, от чего будет зависеть успешность сепаратистских движений в трех неанглийских частях страны.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    14 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    В Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Лондона появится крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие, которое займется производством компонентов для военной техники, его запустит британский стартап Isembard.

    Компания возвела на месте бывшего автопарка четырехэтажное здание общей площадью 160 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В новом комплексе разместятся не только производственные мощности, но и штаб-квартира организации.

    Предприятие займется выпуском комплектующих для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Генеральный директор компании Александр Фицджеральд отметил, что среди главных заказчиков числятся американская Anduril, британская Babcock International и правительство Соединенного Королевства.

    Компания намерена активно развивать производственную сеть. В настоящее время по франшизе функционируют около 15 заводов Isembard в Британии, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость стартапа примерно в 500 млн долларов.

    Прежний британский премьер-министр Кир Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета страны.

    Правительство Британии решило направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных БПЛА.

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    14 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии

    Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера

    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии
    @ Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем отказался поддерживать инициативу о проведении референдумов по выходу кельтских наций из состава государства, сообщили в его канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.

    «Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

    Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.

    Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

    Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    13 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Депутат Рады призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Покинувший страну украинский парламентарий указал на критическое положение Вооруженных сил Украины на передовой, передает РИА «Новости».

    В качестве доказательства он опубликовал обращение бойца 100-й отдельной механизированной бригады, который жаловался на нехватку продовольствия и питьевой воды.

    «Мы должны в срочном порядке искать любые способы для решения этой ситуации. Мы должны ехать в Минск, должны ехать в Москву – не на Запад, а в Минск и Москву, для того чтобы останавливать войну», – написал Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

    Ранее Министерство обороны Украины официально признавало проблемы с обеспечением ряда бригад. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы принять Владимира Зеленского, а глава МИД Сергей Лавров называл такое приглашение жестом доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского о встрече в США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к прямому диалогу с украинским руководством.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук еще в прошлом году потребовал отставки главы киевского режима ради начала срочных переговоров с Россией.

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    14 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Названы регионы России с минимальным и максимальным уровнем безработицы

    В Нижегородской и Калужской областях минимальная безработица

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижегородская и Калужская области заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов России по минимальному уровню безработицы во втором квартале 2026 года.

    По итогам второго квартала 2026 года уровень безработицы в России составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель остался неизменным, а с конца 2023 года он держится на отметке ниже 3%, передает РИА «Новости».

    Количество нетрудоустроенных россиян во втором квартале года сократилось на 9,8 тыс. человек. При этом среднее время поиска работы увеличилось с 5,2 до 5,5 месяца. Доля граждан в состоянии застойной безработицы, ищущих работу год и более, выросла до 13,2%.

    Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы оказался менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии показатель составил 1%.

    В 55 регионах безработица оказалась ниже общероссийского уровня.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы составил 22,6%, а также в Дагестане. При этом в Ингушетии зафиксировано самое заметное снижение показателя – на 3,4 процентных пункта. Рост безработицы отмечен в 20 регионах, наиболее существенно – в Свердловской области.

    Самый короткий срок поиска работы зафиксирован в Саратовской и Астраханской областях, Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области, Дагестане и Псковской области.

    Эксперты прогнозируют, что на фоне кадрового дефицита безработица в стране останется на низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о рекордном снижении безработицы на Дальнем Востоке. В начале лета ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы до рекордных 2,2%.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил острую нехватку специалистов в различных отраслях экономики.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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