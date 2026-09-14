Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Tекст: Елизавета Шишкова

В Грайворонском округе Белгородской области в результате детонации дрона на территории предприятия погиб мирный житель, сообщает оперативный штаб региона на платформе Max. Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая.

«Во время атак погиб мирный житель, еще один получил ранения. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в Шебекино взрыв боеприпаса привел к осколочному ранению плеча у женщины. Пострадавшую оперативно доставили в местную больницу бойцы самообороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Грайворонском округе два человека пострадали при ударе беспилотника по легковому автомобилю.

Днем ранее в этом же муниципалитете из-за детонации дрона погиб местный житель.

Десятого сентября в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона на машину скончался мужчина.