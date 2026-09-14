Корпорация Hyundai зарегистрировала пять товарных знаков в России

Tекст: Денис Тельманов

Корейский автопроизводитель получил от Роспатента одобрение на регистрацию пяти товарных знаков, передает РИА «Новости». Соответствующие заявки, содержащие логотип Genesis и эмблему Hyundai, были поданы компанией в августе 2024 и 2025 годов.

Теперь корпорация имеет право реализовывать в России хирургических роботов, протезы конечностей и массажные приборы. Кроме того, бренд сможет продавать офисные принадлежности, надувные подушки, грабли для гольф-полей и предоставлять виртуальные товары.

Напомним, в конце 2023 года Hyundai Motor объявила о продаже своего петербургского автомобильного завода компании «Арт-Финанс». Сделка завершилась в начале 2024 года, однако южнокорейский бренд сохранил за собой право обратного выкупа предприятия в течение двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспатент одобрил регистрацию шести товарных знаков южнокорейского автоконцерна.

Месяцем ранее компания получила права на четыре новых бренда для оказания цифровых услуг.

В феврале автопроизводитель окончательно отказался от обратного выкупа своего бывшего завода в Петербурге.