Глава Евросовета заявил об увеличении финансирования обороны Арктики

Евростат отметил резкое сокращение числа школьников в ЕС

Евростат: Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза за последние десять лет. В 2024 году начальные классы посещали 23,2 млн детей, что на 35,2 тыс. меньше по сравнению с 2023 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Евростата.

Наибольшее падение зафиксировано в Польше, где число школьников уменьшилось на 25,7%. В Хорватии и Португалии снижение составило 10,3% и 10% соответственно. Однако в 15 странах ЕС наблюдался рост, особенно в Люксембурге (21,4%) и Словении (18,2%).

Абсолютными лидерами по числу учеников начальной школы стали Франция (4,1 млн), Германия (3,3 млн), Испания (2,8 млн) и Италия (2,6 млн). Сокращение числа детей происходит на фоне демографических и экономических трудностей в регионе.

Евростат отмечает, что в 2024 году в ЕС родились около 3,6 млн детей, а коэффициент рождаемости упал до 7,9 на тысячу жителей. Естественная убыль населения наблюдается с 2012 года, при этом доля жителей младше 15 лет снизилась до 14%.

Демографы объясняют падение рождаемости поздним созданием семей, высокими ценами на жилье и экономической неопределенностью. Средний возраст рождения первого ребенка в ЕС достиг почти 30 лет, а в Италии и Испании – 32 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, население Польши за десять лет также сократилось на 800 тыс. человек. Кроме того, рождаемость в Германии упала до абсолютного минимума со времен Второй мировой войны.

Ранее Европейская статистическая служба зафиксировала рекордное снижение уровня рождаемости во всем Евросоюзе в целом.