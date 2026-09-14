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    14 сентября 2026, 15:52 • Новости дня

    В США назвали Москву «страной технологических чудес»

    NYT: Москва стала страной технологических чудес

    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    @ Елена Мельникова/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская газета The New York Times (NYT) назвала российскую столицу страной технологических чудес.

    Журналисты отметили, что жизнь москвичей стала значительно проще и безопаснее благодаря развитию мощной цифровой инфраструктуры. «Сегодняшняя Москва – это страна технологических чудес. Вы можете использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры», – говорится в публикации NYT.

    Авторы материала обратили внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по тротуарам за 15 минут. Издание также подчеркнуло, что в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Городские власти разработали передовую систему, обеспечивающую современные удобства для жителей.

    Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль столичной науки в достижении технологического суверенитета страны.

    Глава государства привел Москву в качестве примера успешного применения инноваций в социальной сфере.

    Мэр города Сергей Собянин объяснил значительное снижение уровня преступности внедрением новых цифровых систем.

    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    13 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    @ Alexander Kazakov/Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве ожидают проведения новой встречи представителей России, США и Украины для обсуждения путей урегулирования текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона выражает надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва разделяет позицию Вашингтона по этому вопросу.

    «Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», – отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине. З

    ять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возобновление диалога с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом продолжения контактов между сторонами.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

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    13 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Российский космонавт Кикина сфотографировала ночную Москву с борта МКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся на орбите Анна Кикина сделала впечатляющий снимок российской столицы с высоты 400 км по случаю празднования Дня города.

    Уникальные кадры ночного мегаполиса опубликовала госкорпорация «Роскосмос», передает РИА «Новости».

    «Столице исполнилось 879 лет. В честь этого события космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы с борта Международной космической станции», – отмечается в описании к снимку.

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, прошли в мегаполисе 5 и 6 сентября.

    Россиянка работает на орбите с 27 июля 2026 года. Она прибыла туда на корабле «Союз МС-29» вместе с соотечественником Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Меноном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космической станции.

    В августе космонавт Петр Дубров запечатлел с орбиты редкое солнечное затмение.

    В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звание Героя России.

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    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

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    11 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Сбежавший с СВО осужденный застройщик Пруидзе задержан в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице задержали сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который заключил контракт с Минобороны после приговора за мошенничество и самовольно покинул часть.

    Правоохранительные органы задержали в Москве сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который самовольно покинул воинскую часть в зоне СВО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя инициативной группы дольщиков.

    Ранее Пруидзе был четырежды судим за мошенничество и нанесение ущерба покупателям недвижимости. Последние приговоры касались повторной продажи апартаментов в жилом комплексе «Горизонт» в Адлере. В мае прошлого года его приговорили к пяти годам колонии, после чего он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

    В июле прошлого года против застройщика возбудили дело об оставлении части, а в октябре объявили в международный розыск. Тогда же появилось новое дело о мошенничестве по заявлениям дольщиков ЖК «Горизонт».

    Комплекс «Горизонт» также связан с делом бизнесмена Рубена Татуляна, обвиняемого в мошенничестве. Краснодарский краевой суд вскоре начнет заочное рассмотрение его дела, так как он находится за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Молдавия выдала России обвиняемых в хищении средств у покупателей сочинской недвижимости.

    В июне столичные правоохранители задержали группу строительных мошенников.

    Ранее столичный суд объявил в розыск сбежавшего на специальную военную операцию фигуранта дела о крупном мошенничестве.


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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

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    12 сентября 2026, 21:31 • Новости дня
    В Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация во время визита в Киев не предложила кардинально новых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По словам Буданова, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер во время визита в Киев не представили принципиально новых предложений по урегулированию украинского конфликта, передает портал «Вести».

    Буданов заявил, что переговорный процесс удалось оживить, несмотря на отсутствие прорывных инициатив. «Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются. Мы ищем новые подходы для решения старых вопросов, скажем так», – пояснил он в интервью украинским журналистам.

    Пятого сентября Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день американские представители провели переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

    После переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели на правительственном спецсамолете.

    Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    «Спартак» и РФС установят памятник Никите Симоняну к столетию футболиста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский «Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) готовятся открыть памятник легендарному футболисту Никите Симоняну на домашней арене клуба к столетию со дня рождения спортсмена.

    Московский «Спартак» и РФС планируют увековечить память олимпийского чемпиона 1956 года по футболу, лучшего бомбардира в истории «красно-белых». Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

    «К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу», – отметил Мирзоян.

    По его словам, турнир станет традиционным. Монумент установят рядом с трибуной А, которая уже носит имя прославленного футболиста. Открытие масштабной скульптуры ожидается 18 октября. В день столетия, 12 октября, пройдут памятные мероприятия и будет учреждена премия имени Никиты Симоняна с девятью номинациями, символизирующими его игровой номер.

    Никита Симонян выступал за «Крылья Советов» и «Спартак», став лучшим бомбардиром красно-белых со 160 голами. Симонян - четырехкратный чемпион и двукратный обладатель кубка СССР. В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году. В 1958 году в матче со сборной Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

    После завершения карьеры игрока тренировал «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР, неоднократно приводя команды к чемпионству. Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный футболист Никита Симонян скончался в ноябре прошлого года. Знаменитого спортсмена похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания.

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    12 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперты США предупредили об уязвимости американской ПРО перед Россией и КНР

    Аналитики США сообщили об уязвимости ПРО «Золотой купол» перед Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай могут усовершенствовать ракеты для обхода американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», сделав перехват невозможным, отмечают эксперты США.

    Россия и Китай способны легко снизить эффективность и вообще обойти американскую систему противоракетной обороны Golden Dome, говорится в докладе Центра исследований в сфере внешней политики (FPRI). Аналитики центра отмечают, что космические перехватчики не станут панацеей для безопасности США, поскольку это дорогая, но «хрупкая оборона», которую легко обойти.

    Программа ПРО с эшелоном спутников-перехватчиков призвана сбивать ракеты на этапе разгона. Однако для защиты от КНДР, Китая или России потребуются группировки от нескольких тысяч до десятков тысяч аппаратов, отмечают аналитики. Первоначальные затраты составят от десятков до сотен миллиардов долларов. При этом спутники находятся на орбите около пяти лет, и примерно пятую часть стоимости придется тратить ежегодно на их замену.

    Главная уязвимость системы – окно перехвата, подчеркнули в Центре исследований в сфере внешней политики. Спутник должен успеть сбить ракету во время разгона. Аналитики указывают, что Россия и Китай могут сократить это время, создав ракеты с более быстрым горением двигателей. В таком случае американские перехватчики не успеют их поразить.

    У противников есть и другие контрмеры: мощные наземные лазеры для ослепления спутников, противоспутниковые ракеты, космические мины, размещение дополнительных боеголовок или создание дешевых МБР с примитивным наведением. Проект также способен спровоцировать дестабилизирующие ответные действия со стороны противников США. Распоряжение о создании системы президент США Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка американского противоракетного щита «Золотой купол» оказалась под угрозой остановки из-за проблем с финансированием.

    Незадолго до этого подрядчики Пентагона успешно испытали первые космические аппараты для данного проекта. Однако ожидаемая стоимость этой системы весной уже выросла до 185 млрд долларов.

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    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

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