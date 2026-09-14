Лось протаранил рогами автомобиль на трассе в Подмосковье

Tекст: Дарья Григоренко

Масштабная дорожная авария произошла на подмосковном участке скоростной автодороги, передает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Водитель первой иномарки не успел вовремя затормозить перед выскочившим на проезжую часть сохатым. От сильного удара зверь протаранил транспортное средство своими рогами.

«Ехавшие в автомобиле люди и собака чудом выжили», – отмечается в публикации. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения кузова, в салоне полностью выбило стекла.

Погибшее животное отбросило на соседнюю полосу движения. Вскоре на тушу наехала вторая иномарка, водитель которой потерял управление, после чего машина перевернулась. Данные о состоянии находившихся во втором автомобиле людей пока отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на Киевском шоссе в Москве лось застрял в дорожном отбойнике.

В июне пожилой водитель внедорожника погиб в ДТП с диким животным на трассе в Ленинградской области.