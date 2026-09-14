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    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике
    14 сентября 2026, 16:20 • Новости дня

    В Польше задержали словацкого киллера за попытку заказного убийства на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польской Ченстохове задержали 56-летнего гражданина Словакии, разыскиваемого Интерполом за совершение заказного покушения на убийство на территории Украины.

    Польские правоохранители арестовали в Ченстохове киллера из Словакии, разыскиваемого по линии Интерпола за покушение на убийство, передает РИА «Новости». «Сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с сотрудниками полицейского участка III Ченстоховы задержали на территории Ченстоховы 56-летнего гражданина Словакии, который разыскивался Интерполом», – говорится в сообщении полиции Силезского воеводства.

    По данным следствия, наемник должен был ликвидировать человека на Украине. Преступник успел произвести несколько выстрелов, однако жертва выжила. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Два года назад, в 2024 году, его задерживали в Катовице за участие в банде фальшивомонетчиков и мошенничество.

    В настоящее время польские власти рассматривают вопрос об экстрадиции задержанного на Украину, инициатору международного розыска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании планировавшего убийство гражданина Украины россиянина.

    На следующий день варшавские полицейские арестовали подозреваемого в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner мужчину.

    Ранее польские правоохранительные органы задержали собиравшего информацию для организации покушения на Владимира Зеленского местного жителя.

    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    14 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций

    Страны ЕС не согласовали продление санкций против России из-за Усманова и Фридмана

    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    @ Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Европейского союза не смогли согласовать продление антироссийских санкций из-за разногласий вокруг исключения из списка крупных бизнесменов.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций против России, сообщает Politico.

    Срок действия ограничений в отношении почти 3 тыс. физических и юридических лиц истекает во вторник. Для их пролонгации требуется единогласное решение послов ЕС.

    Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, предполагающий снятие ограничений только с Усманова.

    Большинство европейских столиц выступают против любых послаблений. «На фоне растущих гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в одном километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом», – заявил один из дипломатов.

    Также обсуждается срок продления санкций. Рассматриваются варианты пролонгации на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или на 12 месяцев. Словакия не поддерживает увеличение срока действия ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских ограничений Евросоюза.

    Французские власти поддержали инициативу Словакии по исключению бизнесмена Алишера Усманова из европейских списков.

    В марте постоянные представители стран ЕС сохранили финансиста Михаила Фридмана в санкционном перечне.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

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    14 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза

    Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов

    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.

    Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.

    Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.

    Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

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    14 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Канаде выступили с опровержением стремлений страны в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в правительстве сообщил телеканалу CTV News, что Канада вовсе не стремится к членству в Европейском союзе, опровергнув сообщение The Wall Street Journal.

    Правительственный источник настаивает на том, что сообщаемая в газете информация, что премьер-министр Марк Карни изучает возможность того, чтобы Канада стала «ассоциированным членом» ЕС, «преувеличивает» реальное положение дел, передает CTV News.

    Wall Street Journal сообщала данные источников из числа европейских чиновников и, хотя премьер-министр Карни и его правительство стремятся к дальнейшему углублению связей с ЕС, «в этом нет ничего нового» и что усилия по расширению связей с Европой будут основываться на рамках, согласованных на саммите ЕС-Канада в Брюсселе в 2025 году.

    На совместном саммите в июне 2025 года Канада и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на дальнейшее сотрудничество в ключевых секторах. А также соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, в рамках которого Канада получила возможность участвовать в новой европейской программе закупок вооружений, известной как ReArm Europe.

    Все это объясняет тесное сотрудничество Канады с ЕС и вовсе не делает страну стремящейся стать частью Евросоюза, объяснил правительственный источник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    После чего стало известно, что Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    14 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к 1000 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе выросли на 4% – до 991 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Октябрьские фьючерсы на крупнейшем хабе Нидерландов продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки почти в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    С началом новой недели стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE увеличилась на 4%, передает РИА «Новости». Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 978,9 доллара. К утру показатель достиг 991,5 доллара за тысячу кубометров.

    Резкое удорожание началось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые котировки подскочили почти на 60%, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Летом волатильность сохранилась, и к августу расчетная цена составила 745,4 доллара.

    В начале сентября стоимость газа впервые за долгое время преодолела отметку в 900 долларов. Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой из-за проблем с заполнением хранилищ цены могут взлететь выше 1200 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В начале сентября котировки впервые за два года достигли уровня 900 долларов.

    К концу первой недели месяца стоимость голубого топлива опустилась до 856 долларов.

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