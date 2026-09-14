Пожар в анапском заповеднике «Утриш» полностью потушили

Tекст: Денис Тельманов

Пожарным удалось успешно справиться с огнем на территории природного заповедника «Утриш» в Анапе, передает ТАСС. Возгорание началось 10 сентября. «Пожар на территории заповедника «Утриш» ликвидировали. В работах было задействовано 89 человек и 29 единиц техники», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Для борьбы со стихией спасатели использовали не только наземные силы, но и авиацию. К тушению с воздуха привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, что позволило оперативно локализовать и устранить угрозу распространения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь лесного пожара в заповеднике «Утриш» достигла десяти гектаров.

Возгорание в лесном массиве началось после падения обломков дрона.

В конце августа огонь из-за атаки беспилотника охватил в этом заказнике 3,5 гектара территории.