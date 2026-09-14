В Киргизии открыли совместную с Россией солнечную электростанцию

Tекст: Денис Тельманов

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области запустили первую очередь солнечной электростанции «Бишкек-Солар» мощностью 100 мегаватт, передает РИА «Новости». Старт работе энергообъекта в онлайн-режиме дал президент республики Садыр Жапаров. В церемонии также участвовали торговый представитель России Айнур Саманов, заместитель министра энергетики Киргизии Салават Садыракунов и генеральный директор компании «Бишкек-Солар» Михаил Федько.

«Запуск первой очереди «Бишкек-Солар» – это не просто ввод в строй крупного энергообъекта, а наглядный пример того, как российско-кыргызское сотрудничество работает на практике и приносит осязаемый результат», – отметили в пресс-службе торгпредства России.

Станция возведена в рамках инвестиционного соглашения между кабинетом министров Киргизии, российской компанией «Юнигрин Энерджи» и местной «Бишкек-Солар».

После завершения всех строительных работ общая мощность объекта достигнет 300 мегаватт. Следующие две очереди электростанции на 200 мегаватт планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Реализация первого этапа внесет существенный вклад в энергоснабжение Иссык-Кульской области, подчеркнули в торговом представительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал энергетику важнейшей отраслью двустороннего сотрудничества Москвы и Бишкека.

Российская компания Unigreen Energy приступила к строительству этой солнечной электростанции на Иссык-Куле в 2024 году.

Ранее глава российского государства заявил о готовности помогать странам Центральной Азии в возведении новых энергообъектов.