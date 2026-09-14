Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

Tекст: Дарья Григоренко

«В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.