Чебоксарская школьница отдала телефонным мошенникам 15 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Для этого девочке пришлось поехать в соседний муниципалитет, сообщается в канале ведомства в Max. «Школьница из Чебоксар отдала мошенникам на «декларирование» 15 млн рублей», – говорится в публикации.

Злоумышленники сначала представились сотрудниками транспортной компании. Они попросили продиктовать код из СМС-сообщения якобы для оформления доставки. Девочка, зная, что мать ждет посылку, назвала цифры. После этого ей позвонила лжесотрудница правоохранительных органов. Она заявила о проблемах у родителей из-за незадекларированных наличных дома.

Мошенница убедила подростка включить видеосвязь и провести обыск в квартире. Найдя все накопления семьи, школьница поверила, что деньги вернут после процедуры декларирования. Она поехала на такси в Цивильский округ, где отдала наличные курьеру.

Полиция призывает родителей объяснять детям правила финансовой безопасности и напоминает об опасности передачи кодов из СМС посторонним.

В августе телефонные аферисты похитили у московской школьницы 32 млн рублей.

Месяцем ранее несовершеннолетняя жительница Астраханской области передала злоумышленникам для «декларирования» деньги и золото на сумму почти 30 млн рублей.

Весной нижегородская школьница после фиктивного онлайн-осмотра квартиры отвезла мошенникам во Владимир более 11 млн рублей из сбережений родителей.