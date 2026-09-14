Развожаев: Сбитый украинский дрон повредил пассажирский автобус в Севастополе

Tекст: Денис Тельманов

Пассажирский транспорт оказался под ударом во время налета беспилотников на город. Инцидент произошел в районе Голландия. «На конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута № 46. Никто не пострадал», – сообщил Развожаев в своем канале в Max.

Всего в ходе отражения воздушной атаки российские военные уничтожили 18 украинских дронов. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа две женщины скончались из-за падения сбитого дрона на маршрутный транспорт в Севастополе.

Несколькими днями ранее над городом уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.

В апреле осколки уничтоженного беспилотника также повредили пустой пассажирский автобус на Радиогорке.