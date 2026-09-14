Стоимость газа на биржах Европы составила 990 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе в понедельник днем немного замедлили рост, поднимаясь на 3,7%, почти до 990 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе торгов цены превысили отметку в 1000 долларов впервые с 22 декабря 2022 года.

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 978,9 доллара. К 14:09 по московскому времени показатель достиг 989,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 954,1 доллара за тысячу кубометров.

Значительное удорожание энергоносителя в Европе связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля.

В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. Исторического рекорда в 3892 доллара котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа биржевые котировки газа в Европе выросли до 726 долларов за тысячу кубометров.

В конце того же месяца стоимость голубого топлива преодолела психологическую отметку в 800 долларов.

В начале сентября цена энергоносителей на европейских биржах впервые за два года превысила 900 долларов.