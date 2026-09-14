Глава Новгородской области доложил Путину о помощи участникам спецоперации

Дронов доложил Путину о помощи участникам СВО в Новгородской области

Tекст: Вера Басилая

«Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. Здесь мы работаем проактивно и бережно», – заявил Александр Дронов, передает РИА «Новости».

По словам губернатора, за каждой семьей военнослужащего закреплен социальный координатор. Он отметил, что количество необходимых для получения помощи документов сократили в два раза, а средний срок их рассмотрения уменьшился с 30 до пяти дней.

Дронов добавил, что вернувшиеся бойцы проходят обучение по программе «СВОи герои 53» и успешно трудоустраиваются. Кроме того, с октября 2025 года в регионе действует проект «Помощь рядом», в рамках которого выездные комиссии оказывают поддержку ветеранам в муниципалитетах.

«Это выездная комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Плюс это консультации ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни», – доложил глава региона.

Ранее Дронов рассказал Путину о работе резидентов особой экономической зоны.

Напомним, Владимир Путин поручил руководителям субъектов страны увеличить объем социальной помощи бойцам спецоперации.