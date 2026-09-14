Губернатор Новгородской области рассказал Путину о мерах поддержки врачей

Губернатор Новгородской области Александр Дронов встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Глава региона рассказал о мерах поддержки медицинских работников и подготовке кадров.
«Очень важный вопрос – здравоохранение. Принципиально важно, чтобы качество и уровень здравоохранения был одинаковым во всем регионе: не только в областном центре, но и во всех наших муниципалитетах», – заявил Дронов. Он добавил, что в области действуют девять мер поддержки, которыми воспользовались более 280 медиков с начала 2025 года.
Губернатор отметил запуск проекта «Новгородская медицинская сестра», который помогает среднему медперсоналу. С 2019 года власти приобрели 283 квартиры для врачей, а в 2025 году – 36. После семи лет работы медики могут приватизировать жилье. Также в медицинском институте обучаются около 2300 студентов.
Ранее Дронов рассказал Путину о работе резидентов особой экономической зоны.
Владимир Путин сообщил о планах повышения эффективности системы оплаты труда медиков.