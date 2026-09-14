«Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

Tекст: Мария Иванова

Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.