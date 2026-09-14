ФСБ: Жителя Крыма арестовали за поддержку украинского нацбатальона «Азов»

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя Сакского района, передает РИА «Новости».
Молодого человека подозревают в публичном оправдании терроризма и поддержке запрещенной в России террористической организации.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Сакского района 1999 года рождения, подозреваемого в совершении публичного оправдания терроризма», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении крымчанина возбудили уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. Решением суда он уже заключен под стражу. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд приговорил жителя Джанкойского района Крыма к четырем годам колонии за публичные призывы к террористической деятельности.
Месяцем ранее Южный окружной военный суд заочно осудил дагестанских супругов за сбор средств для запрещенного украинского батальона «Азов*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ