Дронов рассказал Путину о работе резидентов особой экономической зоны

Восемь резидентов особой экономической зоны в Новгородской области начали работу, создав 612 рабочих мест, передает РИА «Новости».
Губернатор региона Александр Дронов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи во вторник.
«Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 млрд инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест», – доложил глава региона Владимиру Путину.
Дронов также отметил значимость проекта «ГигаФабрика» группы «Сбер». По его словам, это позволит воссоздать в Великом Новгороде производство и сборку телевизоров. Кроме того, одним из ключевых проектов станет строительство университетского кампуса, рассчитанного на четыре тысячи мест.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с губернатором Новгородской области Александром Дроновым.
Во время беседы в Кремле Владимир Путин обсудил с руководителем региона функционирование местной особой экономической зоны.