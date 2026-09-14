Следователи возбудили дело после отравления 33 человек в казанском кафе

Tекст: Вера Басилая

После отравления 33 посетителей кафе Nan Kebab следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, следует из сообщения в Max СУ СК по Татарстану.

Инцидент произошел в Казани, где за два дня зарегистрировали массовую вспышку кишечной инфекции. У 22 заболевших врачи обнаружили сальмонеллу.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – отмечается в сообщении ведомства.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, все пострадавшие ели шаурму, закрытую пиццу и кебаб. В заведении выявили многочисленные нарушения, изъяли 44 килограмма продукции и опечатали помещение. Материалы проверки уже переданы в суд, передает РИА «Новости».

В настоящее время 23 пациента находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Врачи оценивают их состояние как средней и легкой тяжести, оказывая всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что более 30 человек отравились после посещения казанского кафе Nan Кebab.

В июле следователи возбудили уголовное дело из-за отравления 19 человек в подмосковной Коломне.

Месяцем ранее правоохранительные органы начали расследование массового отравления детей в летнем лагере Тверской области.