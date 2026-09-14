Чернышенко заявил об отсутствии необходимости менять формат ЕГЭ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Единый государственный экзамен, передает РИА «Новости».
По его словам, формат испытания постоянно дорабатывается и уже доказал свою состоятельность.
«Я считаю, что нет, это устойчивый формат. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность», – подчеркнул Чернышенко, отвечая на вопрос о возможных реформах ЕГЭ.
Заявление было сделано на полях Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В мероприятии участвуют 10 тыс. человек из 191 страны. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов также отмечал, что ведомство не намерено усложнять задания экзамена в 2027 году.
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