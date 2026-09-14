Российский суд взыскал 3 млрд рублей с украинской пивоваренной компании

Tекст: Денис Тельманов

Российская пивоваренная компания АО «АБ Инбев Эфес» выиграла судебный спор против «АБ Инбев Эфес Украина». Разбирательство проходило в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

«Иск удовлетворить полностью», – говорится в карточке арбитражного дела. Заявление поступило в инстанцию в июне, однако основания требований на сумму около трех млрд рублей не раскрывались.

В сентябре 2025 года производитель сообщил о смене коммерческого названия на «Напитки Вместе» для глубокой интеграции в российскую экономику. Компания владеет 11 заводами и выпускает пиво под известными брендами.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин передал долю международной структуры во временное управление АО «Группа компаний Вместе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд разрешил пензенскому заводу использовать украинский бренд Nemiroff.

Ранее суд конфисковал водочные активы украинской компании «Баядера Груп» в пользу государства.

Арбитраж Московской области запретил владельцу бренда «Хортица» продолжать тяжбу с российскими производителями за рубежом.