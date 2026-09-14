Савельев: Квантовая сеть в России к 2030 году протянется до Владивостока

Tекст: Дарья Григоренко

Савельев сообщил о масштабных перспективах развития защищенных линий связи в стране, передает ТАСС.

Выступая на марафоне «Знание. Первые» на полях Международного форума молодежи, он отметил важность таких систем для современных технологий.

«Компания РЖД строит магистральную квантовую сеть. Сегодня ее протяженность достигла 8 тыс. км. Это одна из самых больших квантовых сетей в мире. Согласно планам, к 2030 году сеть вырастет до 15 тыс. км и дойдет до Владивостока», – заявил вице-премьер.

Савельев подчеркнул, что подобная инфраструктура опирается на физические законы, а не на математические формулы. Это обеспечивает надежную защиту данных, что критически необходимо для работы беспилотных систем.

Создание инфраструктуры квантовых коммуникаций ведется в рамках дорожной карты, актуализированной в 2022 году холдингом РЖД совместно с правительством и научным сообществом по поручению президента Владимира Путина. Главная цель проекта – расширение географии сети и внедрение передовых сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с главой РЖД развитие сети квантовых коммуникаций.