Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ

Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян

Tекст: Катерина Туманова

«Я не знала, к своему стыду, уверена, что многие не знали, так что давайте стыдиться вместе, что выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – это, оказывается, китайское выражение, которое принадлежит китайскому военачальнику», – рассказала она ТАСС.

Захарова уточнила, что фразе и ее автору много сотен или даже тысяч лет. В России она стала популярной с 50-х годов прошлого века.

Дипломат добавила, что введение бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем стало бы отличным подарком для туристов, бизнеса и журналистов, позволив им лично увидеть обе страны, доказав верность древнего изречения.

«Я думаю, станет это просто настоящим подарком всем, не только туристам, но и бизнесу, и журналистам, конечно. И я думаю, что это такая важная и нужная цель», – сказала она.

На полях ВЭФ Захарова сообщала, что заявление президента России Владимира Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку.



Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе.

Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.