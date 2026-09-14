Росатом удвоил мощности по переработке урановых отходов в России

В России запустили вторую установку по переработке обедненного урана

Tекст: Елизавета Шишкова

Новый производственный участок W2-ЭХЗ на Электрохимическом заводе ввели в опытно-промышленную эксплуатацию, передает АО «ТВЭЛ».

Установка мощностью 10 тыс. тонн в год позволит удвоить российские мощности по деконверсии урановых «хвостов» до 20 тыс. тонн ежегодно.

Технология пирогидролиза переводит агрессивный гексафторид урана в безопасную закись-окись, пригодную для долговременного хранения. Обесфторивание также дает плавиковую кислоту и безводный фтористый водород, которые поставляются заказчикам из разных отраслей промышленности.

«Россия является безусловным мировым лидером в производстве низкообогащенного урана, и это накладывает на нас определенную ответственность в обращении с ОГФУ, который остается на предприятиях после обогащения», – заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова добавила, что «отвальный» уран представляет огромную ценность для отрасли. Наличие центрифуг и «быстрых» реакторов позволяет эффективно использовать вторичные ядерные материалы, создавая замкнутый цикл по урану и фтору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Росатом анонсировал разработку масштабного проекта завода по рециклированию ядерных материалов.

В октябре прошлого года на предприятии «Маяк» заработала новая специализированная печь для безопасного остекловывания радиоактивных отходов.

В июле 2025 года в Железногорске начал работу комплекс по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких отходов.