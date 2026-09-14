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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций

    Страны ЕС не согласовали продление санкций против России из-за Усманова и Фридмана

    Страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций
    @ Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Европейского союза не смогли согласовать продление антироссийских санкций из-за разногласий вокруг исключения из списка крупных бизнесменов.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций против России, сообщает Politico.

    Срок действия ограничений в отношении почти 3 тыс. физических и юридических лиц истекает во вторник. Для их пролонгации требуется единогласное решение послов ЕС.

    Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант, предполагающий снятие ограничений только с Усманова.

    Большинство европейских столиц выступают против любых послаблений. «На фоне растущих гибридных угроз и атак российских беспилотников всего в одном километре от польской границы трудно поверить, что Франция действительно просит об этом», – заявил один из дипломатов.

    Также обсуждается срок продления санкций. Рассматриваются варианты пролонгации на шесть месяцев, как это было принято с 2014 года, или на 12 месяцев. Словакия не поддерживает увеличение срока действия ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских ограничений Евросоюза.

    Французские власти поддержали инициативу Словакии по исключению бизнесмена Алишера Усманова из европейских списков.

    В марте постоянные представители стран ЕС сохранили финансиста Михаила Фридмана в санкционном перечне.

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    14 сентября 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами

    Политолог Корнилов: Кельтские регионы угрожают развалом Британии

    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нарастающие центробежные тенденции связаны с некомпетентностью руководства Британии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Впрочем, по его мнению, принятие лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии декларации о референдуме о независимости не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита, поскольку в некоторых из этих регионов еще не сложились условия.

    «Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Кроме того, по его словам, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

    Параллельно продолжают обостряться отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными, продолжил собеседник. Он считает, что одной из главных причин кризиса является абсолютная некомпетентность руководства Британии, системных политических партий: консерваторов и лейбористов.

    «Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, на повестке которой вопросы экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

    «Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

    Что интересно, импульс этим настроениям во многом придал сам Бернем, подчеркнул политолог. Он упомянул слова главы правительства, что каждый регион королевства должен сам определять свою судьбу и будущее и получать больше самостоятельности. Речь шла в первую очередь об Англии. Однако лидеры кельтских регионов Британии незамедлительно воспользовались выгодной для них риторикой.

    Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

    «В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

    На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

    «Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

    Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного Королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – заключил аналитик.

    В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены встретиться в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Они собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

    Как напоминает издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за отделение от Британии. Более того, недавно занявший пост премьер-министра страны Энди Бернем в предвыборных обещаниях выступал за децентрализацию власти, передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

    Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни назвал существующий статус-кво «неустойчивым», призвав британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркнул, что Энди Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

    В свою очередь первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркнул, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – заявил Йорверт.

    Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встречавшийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

    По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии более века назад не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. Напомним, Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепляет положение, согласно которому объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона.

    По информации The Telegraph, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области. Помимо права на самоопределение, речь пойдет о вопросах экономики, энергетики, отношениях с Европой и международным сообществом. В экономической части соглашения лидеры стран – членов Соединенного Королевства выразят мнение, что экономическая модель Британии не работает в интересах жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

    На фоне сообщений о намерениях лидеров кельтских регионов спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, от чего будет зависеть успешность сепаратистских движений в трех неанглийских частях страны.

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    14 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    В Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Лондона появится крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие, которое займется производством компонентов для военной техники, его запустит британский стартап Isembard.

    Компания возвела на месте бывшего автопарка четырехэтажное здание общей площадью 160 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В новом комплексе разместятся не только производственные мощности, но и штаб-квартира организации.

    Предприятие займется выпуском комплектующих для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Генеральный директор компании Александр Фицджеральд отметил, что среди главных заказчиков числятся американская Anduril, британская Babcock International и правительство Соединенного Королевства.

    Компания намерена активно развивать производственную сеть. В настоящее время по франшизе функционируют около 15 заводов Isembard в Британии, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость стартапа примерно в 500 млн долларов.

    Прежний британский премьер-министр Кир Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета страны.

    Правительство Британии решило направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных БПЛА.

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    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

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    14 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза

    Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов

    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.

    Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.

    Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.

    Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.

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    14 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии

    Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера

    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии
    @ Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем отказался поддерживать инициативу о проведении референдумов по выходу кельтских наций из состава государства, сообщили в его канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.

    «Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

    Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.

    Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

    Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.

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    14 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Дмитриев дал Британии новое название после раздрая в королевстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевство стало иным, заметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда дал Британии новое название.

    «Разъединенное королевство», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото премьер-министра Британии Энди Бернема с логотипом The Telegraph и названием статьи газеты о том, как первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут в понедельник декларацию о референдумах о независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    13 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских пошлин с ирландского виски

    Трамп снял пошлины с ирландского виски

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит американские пошлины на ирландский виски, объявив об этом в воскресенье во время посещения турнира по гольфу на семейном поле в западной Ирландии.

    «От имени Соединенных Штатов Америки я отменю пошлины», – передает Bloomberg слова Трампа под одобрительные возгласы толпы на церемонии вручения трофея Открытого чемпионата Ирландии.

    Ирландский виски и другие товары из Европейского союза, как правило, облагаются 10-процентной пошлиной в рамках скорректированной ставки после решения Верховного суда, отменившего ранее введенные Трампом пошлины.

    Решение Трампа было объявлено в тот момент, когда Шейн Лоури, ирландский профессиональный гольфист, выиграл Открытый чемпионат Ирландии на своей родине.

    Это заявление стало крупной победой для ирландского правительства и подчеркнуло часто меняющийся подход к торговой политике при президенте США.

    Решение, о котором Трамп объявил под бурные аплодисменты на семейном поле для гольфа в Дунбеге, было принято по итогам двухдневного визита. Ирландия в это время предпринимала усилия по ведению деликатной дипломатии и поддержанию теплых отношений с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визиту американского президента в Ирландию традиционно предшествовал масштабный протест прошел в Дублине.

    В августе прокуратура Шотландии предъявила обвинения в терроризме разгромившим гольф-поле Трампа пропалестинским активистам.

    В 2025 году жители Эдинбурга и Абердина устроили массовые акции против приезда американского лидера.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

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    14 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Канаде выступили с опровержением стремлений страны в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в правительстве сообщил телеканалу CTV News, что Канада вовсе не стремится к членству в Европейском союзе, опровергнув сообщение The Wall Street Journal.

    Правительственный источник настаивает на том, что сообщаемая в газете информация, что премьер-министр Марк Карни изучает возможность того, чтобы Канада стала «ассоциированным членом» ЕС, «преувеличивает» реальное положение дел, передает CTV News.

    Wall Street Journal сообщала данные источников из числа европейских чиновников и, хотя премьер-министр Карни и его правительство стремятся к дальнейшему углублению связей с ЕС, «в этом нет ничего нового» и что усилия по расширению связей с Европой будут основываться на рамках, согласованных на саммите ЕС-Канада в Брюсселе в 2025 году.

    На совместном саммите в июне 2025 года Канада и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на дальнейшее сотрудничество в ключевых секторах. А также соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, в рамках которого Канада получила возможность участвовать в новой европейской программе закупок вооружений, известной как ReArm Europe.

    Все это объясняет тесное сотрудничество Канады с ЕС и вовсе не делает страну стремящейся стать частью Евросоюза, объяснил правительственный источник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    После чего стало известно, что Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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