Bild: Германия принудительно наберет военных для бригады в Литве

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера из-за нехватки добровольцев, передает ТАСС.

Кампания по обязательному набору до одной тысячи человек стартует в конце сентября.

К концу 2027 года Берлин планирует разместить в Литве около 4,8 тыс. солдат и офицеров. В подразделении наблюдается дефицит IT-специалистов, логистов и поваров.

Летом сообщалось, что бригаду удалось укомплектовать добровольцами лишь на 60%. В связи с этим министр обороны Борис Писториус допускал возможность принудительного набора военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой двух тысяч добровольцев для литовской бригады.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат.

Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать это подразделение в обязательном порядке.