Умерла народная артистка России Лилия Сабитова

Tекст: Мария Иванова

О кончине артистки сообщили в окружении балерины, передает РИА «Новости». «Лилия скончалась», – подтвердила собеседница агентства.

Будущая звезда сцены родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. В 1971 году она окончила местное хореографическое училище. Вскоре артистка отправилась на стажировку в Москву, где занималась под руководством педагога Лидии Меньшовой.

Вернувшись в Узбекистан, Сабитова танцевала в Театре оперы и балета имени Навои. Из-за тяжелой травмы и долгого лечения ей пришлось покинуть труппу. В 1974 году восстановившуюся артистку приняли в «Москонцерт».

Позже она стала солисткой коллектива «Камерный балет», основанного ее будущим супругом Станиславом Власовым, и занялась хореографией.

В 1990 году балерина возглавила собственный Московский государственный театр балета. Спустя десять лет он получил название «Московия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе из жизни ушла 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

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