Уехавший в Израиль Шац пожаловался на сложности жизни в эмиграции

Юморист и телеведущий Михаил Шац* (признан в РФ иноагентом), уехавший в Израиль, столкнулся с трудностями адаптации после эмиграции, передают СМИUra.ru.
«Я думаю, первый год, первые полтора, может быть, года мы все бодрились. Мы были на каком-то адреналине, это был принцип: «А вот мы все равно». И дальше этот адреналин, этот запал иссяк», – заявил шоумен в интервью журналисту Станиславу Кучеру (признан в РФ иноагентом).
По словам ведущего, спустя некоторое время он не мог принять изменившиеся обстоятельства и не знал, что делать дальше. Со временем отношение к жизни за рубежом изменилось, и теперь он воспринимает эмиграцию как новую жизнь. Шац отметил, что с ностальгией вспоминает прошлое в России, но осознает невозможность возвращения.
Весной Шац назвал свой переезд на Ближний Восток возвращением на историческую родину.
В июле петербургский суд оштрафовал телеведущего на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.
В прошлом месяце российские налоговики ликвидировали статус индивидуального предпринимателя Михаила Шаца.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом