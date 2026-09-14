Уехавший в Израиль Шац пожаловался на сложности жизни в эмиграции

Уехавший в Израиль юморист Шац рассказал о сложностях жизни в эмиграции

Tекст: Вера Басилая

Юморист и телеведущий Михаил Шац* (признан в РФ иноагентом), уехавший в Израиль, столкнулся с трудностями адаптации после эмиграции, передают СМИUra.ru.

«Я думаю, первый год, первые полтора, может быть, года мы все бодрились. Мы были на каком-то адреналине, это был принцип: «А вот мы все равно». И дальше этот адреналин, этот запал иссяк», – заявил шоумен в интервью журналисту Станиславу Кучеру (признан в РФ иноагентом).

По словам ведущего, спустя некоторое время он не мог принять изменившиеся обстоятельства и не знал, что делать дальше. Со временем отношение к жизни за рубежом изменилось, и теперь он воспринимает эмиграцию как новую жизнь. Шац отметил, что с ностальгией вспоминает прошлое в России, но осознает невозможность возвращения.

Весной Шац назвал свой переезд на Ближний Восток возвращением на историческую родину.

В июле петербургский суд оштрафовал телеведущего на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

В прошлом месяце российские налоговики ликвидировали статус индивидуального предпринимателя Михаила Шаца.