Цены на дизельное топливо в США достигли исторического рекорда

Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах превысила шесть долларов

Tекст: Мария Иванова

Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический максимум, достигнув 6,23 доллара за галлон, свидетельствуют данные национальной автомобильной ассоциации.

Самое дорогое топливо реализуется в Калифорнии, где цена составляет 8,15 доллара за галлон. Следом идут штаты Вашингтон и Гавайи с показателями 7,22 и 6,93 доллара соответственно, передает ТАСС.

Наиболее доступное дизельное топливо можно приобрести в Вайоминге, Техасе и Оклахоме – там цены варьируются от 5,83 до 5,84 доллара.

С начала года средняя цена на дизель выросла на 68,3%. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 сентября, когда стоимость достигла 6,05 доллара за галлон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах составила 5,85 доллара за галлон.

Спустя неделю цена горючего по стране выросла до шести долларов.

В Калифорнии стоимость дизеля впервые в истории достигла восьми долларов за галлон.