Левоцентристский блок Магдалены Андерссон вырвался вперед на выборах в Швеции

Левая оппозиция опередила правую коалицию на парламентских выборах в Швеции

Tекст: Мария Иванова

На парламентских выборах в Швеции развернулась ожесточенная борьба за власть, сообщает издание Politico.

После обработки 95% бюллетеней левый блок опережает правый альянс всего на три мандата. Разрыв между политическими силами составляет около 28 тыс. голосов.

Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон прокомментировала предварительные итоги голосования. «Но прямо сейчас мы лидируем, и если так пойдет и дальше, Швеция получит новое правительство», – заявила она.

Окончательные результаты выборов станут известны в среду после подсчета оставшихся 200 тыс. бюллетеней.

Действующий премьер-министр Ульф Кристерссон намерен переманить на свою сторону либеральную партию центра. В случае победы правых в правительство впервые войдут ультраправые «Шведские демократы».

Ранее сообщалось, что левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат.

Ультраправая партия «Шведские демократы» впервые может войти в правительство страны.

Досрочно на парламентских выборах проголосовали рекордные 3,6 млн граждан.